Jury kiest Boris Lange uit meer dan 10.000 deelnemers tot zzp’er van het jaar

Presentator, filmmaker en YouTuber Boris Lange is dit weekend tijdens de Dag van de ZZP’er in Amersfoort uitgeroepen tot beste zzp’er van Nederland. Zijn internetfilmpjes exploderen op het internet en de afgelopen twee jaar heeft hij met zijn internetcampagnes 130 miljoen mensen in 22 landen bereikt. “Boris helpt bedrijven met het maken van slimme internetcampagnes en is daarmee waanzinnig succesvol”, aldus juryvoorzitter René Frijters.

Voor Boris begon het allemaal tien jaar geleden, toen hij 17 jaar oud was en net zijn vwo had afgemaakt. “Er stond op het internet een oproep van wasmiddel Witte Reus of mensen niet eens een leuk internetfilmpje voor ze konden maken als reclame. Ik deed mee aan die prijsvraag en won. Mijn filmpje werd in één dag 300.000 keer bekeken. Na Witte Reus kwam Lay’s chips die een filmpje wilde. Met dat filmpje kwam ik bij Carlo & Irene in hun programma. Ik ben daarna naar de Kamer van Koophandel gegaan en inmiddels leef ik heel goed van mijn filmpjes. Ik heb net een huis gekocht.” In de afgelopen jaren maakte Boris onder meer een video voor IKEA, waarmee hij meer dan dertig miljoen kijkers trok en de online voorpagina van Time haalde. Verder is hij niet alleen populair op YouTube, maar heeft inmiddels ook 15.000 volgers op Instagram. “Via sociale media word ik meestal gevonden. Ik vind dat wat chiller dan een website. Ik heb ook geen visitekaartjes.”

Boris vindt het heel leuk om filmpjes te maken: “ik deed dit vroeger al als kind, tijdens familiebijeenkomsten en kerst.” Hij wil met zijn video’s een glimlach op het gezicht van kijkers toveren. “Op een dag zat ik een keertje na te denken over wat nou het allerbelangrijkste is in het leven en wat niet slecht voor je is. Dat is volgens mij blijdschap. Veel mensen raken bijvoorbeeld verslaafd aan drugs om zich lekker te voelen, maar lachen geeft volgens mij hetzelfde gevoel. Dat is echter gratis en op een andere manier verslavend. Ook zonder camera ben ik alleen maar met vrienden aan het lachen. Ik ben 24/7 een entertainer. Als mensen lachen, dan zie ik dat mensen mijn humor begrijpen en denk ik: ‘oh, ik ben eigenlijk helemaal niet zo gek’. Ik ben echt geen super sociale Gandhi, maar ik probeer wel zoveel mogelijk van mijn plezier te delen met mijn naasten. Ik ben net oom geworden, dat deel ik elke dag met de hele wereld. En als ik word gebeld voor een enorme klapper qua klus, dan loop ik de hele week over straat te huppelen.”

“Mijn telefoon is mijn kantoor”

Boris’ werk zorgt ervoor dat hij elke dag op een andere plek is. “Ik ga nooit om half 9 richting kantoor om eerst in de file te staan en dan vervolgens met zure collega’s een dag te werken voor iemand anders. Ik ben altijd iets leuks aan het doen. Mijn telefoon is mijn kantoor.” Is dit het nieuwe werken, volgens Boris? “Wat ik doe, is honderd procent nummer één business van het heden en de toekomst. Als je nu aan kinderen vraagt wat ze later willen worden, dan willen ze worden wat ik nu doe. Je bent je eigen merk. Ik ben helemaal geen ster of idool, maar toch kennen veel mensen mij.”

En wat vindt Boris ervan dat hij is uitgeroepen tot zzp’er van het jaar? “Dat is natuurlijk fantastisch, maar als ik in de ogen van mijn moeder kijk, die zo trots is op mij, vind ik dat nog tien keer mooier.” Zou Boris nog meer dingen willen doen, want hij is immers nog jong. “Ja, kinderen krijgen met een leuke vrouw, maar die heb ik helaas nog niet. Ook wil ik zeker filmpjes blijven maken. Ik heb altijd tegen iedereen gezegd dat ik de John de Mol van het internet wil worden.”

Heeft Boris tot slot nog tips voor ondernemers? “Ondernemen is 24/7. Ik slaap continu met mijn telefoon onder mijn kussen. Mensen weten van mij dat mijn telefoon mijn tweede hart is. Als ‘ie kwijt is, dan ben ik helemaal out. Daar kan ik niet tegen. Mijn telefoon staat roodgloeiend, elke dag. Het is belangrijk dat je al je contacten onderhoudt, dus alles warm houden. Netwerken is het allerbelangrijkste. Laat zien dat je er bent, want opdrachtgevers gaan je echt niet met een grijptang uit je zolderkamer plukken. Wees dan ook overal bij aanwezig. Je moet continu jezelf blijven pr-en en branden om er te komen. Je hebt 10.000 concurrenten, waarom bellen ze niet hem of haar? Je moet van jezelf een merk maken en gewoon heel goed zijn. Voor mij is er niets leukers dan dat mensen heel blij worden van wat ik doe.”