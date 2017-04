Aspergeteelt Nederland groeit

De oppervlakte landbouwgrond die in Nederland gebruikt wordt voor de teelt van asperges is in 2016 met 6 procent toegenomen. Vorig jaar was in Nederland 3.790 hectare landbouwgrond in gebruik voor de teelt van asperges. De opbrengst was ruim 18.000 ton, aldus het CBS.

In Noord-Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant worden de meeste asperges uit de grond gehaald. In Noord-Brabant nam het aspergeareaal met 115 hectare toe, in Limburg groeide het areaal met 112 hectare. Hoewel asperges ook in de andere provincies gestoken worden, blijft de teelt daar kleinschalig.

Duitsland is met 21.000 hectare en een opbrengst van 114.000 ton de belangrijkste aspergeteler van de EU.