Beurs Tokio sluit in het rood

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met verlies gesloten, vooral door tegenwind van de sterkere Japanse yen. Daardoor stonden met name exporteurs behoorlijk onder druk. Ook elders in de regio lieten de beurzen rode cijfers optekenen.

De Nikkei verloor 0,9 procent tot 18.810,25 punten. Bij de dalers stonden autobedrijven zoals Mazda, Honda, Toyota en Nissan met minnen tot 3 procent.

Het geplaagde technologieconcern Toshiba dook 9,6 procent in het rood. Er gaan geruchten dat het bedrijf meer financiƫle steun wil vragen bij zijn kredietverstrekkers. Maandag ging het aandeel Toshiba al 5,5 procent omlaag na berichten dat het opnieuw een deadline voor een cijferpublicatie dreigt te missen.

In Sydney daalde de All Ordinaries 0,2 procent. De Australische centrale bank kwam met een rentebesluit. De rente bleef zoals verwacht onveranderd op 1,5 procent.

De Kospi in Seoul eindigde 0,4 procent in de min. De autofabrikanten Kia en Hyundai verloren respectievelijk 1,4 en 2,9 procent. Volgens persbureau Reuters hebben beide bedrijven hun productie in China verlaagd onder meer vanwege spanningen tussen Peking en Seoul over een rakettenschild dat de Zuid-Koreanen gaan inzetten.

De beurzen in China en Hongkong waren gesloten voor een feestdag.