Intel Security wordt weer McAfee

Computerbeveiligingsbedrijf Intel Security wordt weer omgedoopt in McAfee. Dat maakten eigenaren TPG en Intel dinsdag bekend.

Investeerder TPG nam vorig najaar een belang van 51 procent in het bekende cybersecuritybedrijf, dat in 2010 door Intel werd ingelijfd. TPG gaf daarbij al aan te verwachten dat McAfee als alleenstaand bedrijf beter in staat zou zijn om op snelle veranderingen in de strijd tegen computervirussen in te springen. Daarbij werd ook aangekondigd dat de oude naam van het bedrijf waarschijnlijk in ere zou worden hersteld.

De investering van TPG waardeerde McAfee op 4,2 miljard dollar. Dat betekende praktisch een halvering van de waarde van het bedrijf bij de overname door Intel in 2010.