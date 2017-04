Weinig beweging op Europese beurzen

De Europese aandelenmarkten schommelden dinsdagmiddag rond de slotstanden van een dag eerder. In Amsterdam was Galapagos een opvallende stijger. Het biotechnologiebedrijf kondigde onderzoeken aan naar mogelijke nieuwe toepassingen voor zijn belangrijkste medicijn.

De toonaangevende AEX-index stond kort na de licht lagere opening op Wall Street 0,1 procent in de plus op 513,77 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 740,84 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stonden vlak tot 0,4 procent hoger.

Galapagos gaat testen of zijn ontstekingsremmer filgotinib verlichting kan bieden aan patiƫnten met een drietal aandoeningen. Een van die onderzoeken zal geleid worden door de Amerikaanse samenwerkingspartner Gilead. Het aandeel won 2 procent en was daarmee de sterkste stijger in de AEX.

Ook digitaal beveiliger Gemalto was bovenin de AEX te vinden met een plus van 1,1 procent. Onderaan bij de Amsterdamse hoofdfondsen stonden supermarktconcern Ahold Delhaize en verzekeraar NN Group met verliezen van 1,1 procent.

John de Mol lijkt de overnamestrijd rond TMG met het Belgische Mediahuis nog niet te hebben opgegeven. Talpa, het bedrijf van De Mol, heeft zijn belang in TMG opnieuw vergroot, zo bleek maandagavond. Het is voor het eerst in ruim een week dat De Mol weer aandelen TMG inslaat. TMG zakte bij de kleinere fondsen 1,2 procent.

Verder werd een nieuwkomer verwelkomd op Beursplein 5. Het van oorsprong Russische telecombedrijf VEON heeft sinds dinsdag een notering op het Damrak, naast zijn bestaande plek aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Het voormalige Vimpelcom wil met de Amsterdamse notering zijn Europese investeerdersbasis verbreden.

De euro was met 1,0650 dollar evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 50,63 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder bij een prijs van 53,61 dollar per vat.