Bagagekosten vliegtuig nemen een vlucht

Ruimbagage meenemen aan boord van het vliegtuig wordt deze zomer in veel gevallen duurder dan een jaar eerder. Veel Europese luchtvaartmaatschappijen hebben hun tarieven in aanloop naar het vakantieseizoen opgeschroefd, zo constateert vliegticketvergelijker Tix.nl woensdag na een steekproef.

Meer dan de helft van de onderzochte maatschappijen heeft het afgelopen halfjaar één of meer tarieven voor bagage verhoogd. De gemiddelde prijsstijging is 21 procent. Dat scheelt voor een gezin al snel een paar tientjes bij een retourvlucht.

Corendon, Eurowings, Transavia, TUIfly, Wizzair, EasyJet en Vueling maakten het meenemen van koffers duurder. Onder meer KLM deed dat vooralsnog niet.

Tix.nl wijst erop dat het vergelijken van tarieven soms lastig is, omdat veel maatschappijen variabele tarieven hanteren. Deze kunnen verschillen per periode, route of reisafstand.