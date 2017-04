Ex-Saab-topman Muller vrijgesproken in Zweden

Voormalig Saab-topman Victor Muller is door een rechter in Zweden vrijgesproken van het dwarsbomen van belastingcontroles en belastingontduiking. Ook andere voormalige topbestuurders van de automaker gaan vrijuit.

Aanklagers hadden in totaal zeven mensen in het beklaagdenbankje gezet. Onder hen ook de voormalige Saab-topman Jan-Åke Jonsson en bedrijfsjurist Kristina Geers. Zij werden ervan beschuldigd miljoenen uit het zicht van de belastingdienst te hebben gehouden. Indien ze wel schuldig zouden zijn bevonden, hadden gevangenisstraffen tot zes jaar kunnen worden opgelegd.

Muller was van 2010 tot 2012 de baas bij de Zweedse autoproducent Saab, na de overname van dat bedrijf door Spyker. In een reactie tegen het ANP toonde hij zich een tevreden man. ,,We hebben alles gewonnen”, aldus Muller. ,,Iedereen is op alle punten vrijgesproken. Het vonnis is zo geschreven dat het voor de aanklagers bijzonder moeilijk wordt om hiertegen beroep aan te tekenen.”