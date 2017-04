Hoge Raad moet oordelen over Holland Casino

De Hoge Raad zal een oordeel vellen over het al dan niet omzetten van de huidige stichting Holland Casino naar een naamloze vennootschap. De ondernemingsraad (or) van het casinobedrijf maakte vrijdag bekend dat het in cassatie gaat tegen een eerdere beschikking van de Ondernemingskamer.

De privatisering van Holland Casino houdt de gemoederen binnen het gokbedrijf al langer bezig. Volgens de or zijn werknemers bang dat de omzetting gepaard zal gaan met bezuinigingen. Ze eisen eerst meer zekerheden in de vorm van een cao en een sociaal plan.

Volgens Holland Casino is de omzetting onder meer noodzakelijk om straks in aanmerking te komen voor een casinovergunning en een vergunning om online kansspelen te mogen aanbieden. Stichtingen komen daarvoor volgens het bedrijf niet in aanmerking.