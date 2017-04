Tuinders Westland gaan eigen water zuiveren

Een groep van zestig Westlandse tuinders slaat de handen ineen bij het zuiveren van hun eigen afvalwater. De ondernemers, samen goed voor 160 hectare glastuinbouw, ondertekenen daarvoor vrijdag een overeenkomst.

Volgens Laurens van der Lans, voorzitter van de coƶperatie Tuinbouw Water Zuivering De Vlot, lopen de Westlandse tuinders voor op de wetgeving. Die verplicht tuinders vanaf 2021 hun eigen water te zuiveren. De betreffende tuinders hopen dit op 1 januari 2018 te bereiken.

De tuinders betalen voor de waterzuivering 1100 euro per jaar per hectare. De verwachting is dat per jaar 300.000 tot 500.000 kubieke meter water wordt gezuiverd, dat is gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 3000 tot 5000 tweepersoonshuishouden.

De coƶperatie zal gebruikmaken van een speciaal zuiveringssysteem dat wordt aangesloten op de huidige centrale afvoer voor drainagewater. Met de extra stap in de waterzuivering worden onder meer meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit het water gehaald. In de toekomst moet het water schoon genoeg zijn om als gietwater te worden hergebruikt in de tuinbouw.