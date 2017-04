Damen Shipyards koopt Verolme-werf in Botlek

Scheepsbouwer Damen Shipyards neemt de werf Keppel Verolme in de Rotterdamse Botlek over. Het bedrijf heeft daar overeenstemming over bereikt met branchegenoot Keppel Offshore & Marine uit Singapore. Dat maakte Damen maandag bekend, zonder in te gaan op financiële details.

Verolme is sinds 1957 actief in de Botlek in de haven van Rotterdam. Bij de reparatiewerf werken zo’n 250 mensen. Door de overname krijgt Damen de beschikking over een dok waar de allergrootste schepen, booreilanden en andere maritieme objecten kunnen worden binnengebracht voor bijvoorbeeld onderhoud of reparatie.

Na de overname heeft Damen de beschikking over vier grote reparatiewerven in de nabijheid van de Rotterdamse haven. Twee daarvan zijn gevestigd in de Maasstad zelf, de overige twee in Vlissingen en Amsterdam. De werven gaan nauw samenwerken, maar banen staan vooralsnog niet op de tocht.

Damen denkt onder meer voordeel te kunnen halen door samen op te trekken richting de markt. Dan moet wel de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toestemming geven voor de deal. Als dat lukt, hopen de bedrijven tegen het einde van het tweede kwartaal een definitieve overeenkomst te kunnen sluiten.

Keppel Verolme voerde afgelopen jaar nog een stevige reorganisatie door waarbij honderd banen verloren gingen. Damen kondigde eerder dit jaar aan dat bij zijn reparatiewerven in totaal 150 arbeidsplaatsen worden geschrapt in verband met aanhoudend slechte marktomstandigheden.

Damen exploiteert in totaal 33 scheepswerven over de hele wereld. Bij het in Gorinchem gevestigde bedrijf werken in totaal circa 9000 mensen.