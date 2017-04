Accell uitblinker op vlakke beurs

De aandelenbeurzen in Europa kwamen dinsdag in een kalme sessie nauwelijks van hun plek. In Amsterdam noteerde de AEX een fractie in het rood. Bij de kleinere fondsen op het Damrak viel de koerssprong van fietsenproducent Accell op. Handelshuis Pon voert onderhandelingen met Accell over een overname.

De AEX-index stond tegen het middaguur 0,1 procent lager op 518,52 punten. De MidKap steeg 0,1 procent en stond op 748,99 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,2 procent in. Londen kreeg er 0,5 procent bij.

De overnameperikelen rondom Accell gaven het aandeel van de fietsenproducent vleugels. Pon heeft een niet-bindend voorstel gedaan van 32,72 euro per aandeel op Accell. Op basis van het totaal aantal uitstaande aandelen komt de overnameprijs daarmee uit op ongeveer 846 miljoen euro. Beleggers zetten het aandeel Accell 20 procent hoger op 31,74 euro.

Uitzender Randstad was de sterkste stijger in de AEX met een koerswinst van 1,5 procent. Tankopslagbedrijf Vopak sloot de rij met een verlies van 1,8 procent.

Olie- en gasreus Shell noteerde nagenoeg vlak. Diverse media stelden maandag dat voormalige bestuurders van het olieconcern zouden hebben geweten van corruptie rond de aankoop van een groot olieveld in Nigeria. Verder zou het Argentijnse staatsoliebedrijf YPF werken aan een bod op de benzinestations en een productiefaciliteit van Shell in Argentinië.

In Parijs won LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) 1,7 procent. Het luxemerk kan met een omzetgroei van 13 procent tevreden terugkijken op het eerste kwartaal van dit jaar. Wel waarschuwde het bedrijf dat de goede prestaties van de eerste maanden niet automatisch zullen betekenen dat de rest van het jaar ook zo goed zal zijn.

Verder bleek dat het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie in april flink is gestegen ten opzichte van een maand eerder. De industriële productie in de eurozone daalde in februari een fractie, waar juist rekening werd gehouden met een lichte stijging.

De prijs van Amerikaanse olie zakte 0,1 procent naar 53 dollar per vat. Brent werd ook 0,1 procent goedkoper, bij 55,95 dollar per vat. De euro was met 1,0605 dollar evenveel waard als bij het Europese slot op maandag.