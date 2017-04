Staking bij Jumbo in week voor Pasen

Medewerkers van distributiecentra van supermarktconcern Jumbo leggen dinsdag het werk neer. De actie leidt volgens vakbond FNV al snel tot lege schappen in de voor supermarkten belangrijke week voor Pasen.

,,De winkels worden dus niet meer bevoorraad en dit zal snel merkbaar zijn. Wat ons betreft heeft Jumbo het aan zichzelf te wijten”, zegt Grzegorz Graduszewski namens de bond. Hoelang de acties gaan duren, wil FNV niet zeggen, zodat Jumbo minder makkelijk invallers voor de stakers kan regelen.

Maandag nog maakte Jumbo bekend eenzijdig de lonen per april met 1,5 procent te verhogen, maar daar neemt de bond geen genoegen mee. FNV zet in op een loonstijging van 2,5 procent en meer vaste banen voor tijdelijke krachten.

De bonden liggen ook met Albert Heijn in de clinch over de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van distributiecentra. Volgens FNV-onderhandelaar Özcan Colak bevinden de onderhandelingen zich daar ook in het ,,actiestadium”. Hij kon nog niet zeggen of en wanneer ook bij Albert Heijn het werk wordt neergelegd.