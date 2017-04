Wall Street sluit zonder grote uitslagen

De beurzen in New York zijn dinsdag vlak tot licht lager gesloten. Amerikaanse beleggers zijn ietwat terughoudend geworden door alle spanningen rond Syrië en Noord-Korea. Ook de interesse in goud, dat wordt gezien als een veilige belegging in onzekere tijden, is weer toegenomen.

De Dow-Jonesindex eindigde rond de slotstand van een dag eerder op 20.651,30 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2353,78 punten en technologiebeurs Nasdaq speelde 0,2 procent kwijt, bij 5866,77 punten. Goud was met 1273 dollar per troy ounce (31,1 gram) uiteindelijk circa 1,6 procent duurder dan een dag eerder. Daarmee bewoog de goudprijs rond het hoogste niveau van de afgelopen maanden.

Op Wall Street wordt met argusogen gekeken naar de harde lijn die de Verenigde Staten heeft ingenomen omtrent Syrië en Noord-Korea. Dat laatste land heeft zelfs al laten weten klaar te zijn om zich met krachtige wapens te verdedigen tegen alle Amerikaanse provocaties.

McDonald’s was met een plus van 0,9 procent de sterkste stijger in de Dow. Apple en chemiereus DuPont verloren elk 1,1 procent en bungelden daarmee onderaan de lijst met dertig toonaangevende fondsen.

Cytori Therapeutics kelderde zo’n 35 procent, nadat de ontwikkelaar van middelen voor brandwonden nieuwe aandelen tegen een fikse korting in de markt had gezet. Aanbiedingensite RetailMeNot kreeg er juist ruim 48 procent aan beurswaarde bij. De branchegenoot van Groupon wordt voor 630 miljoen dollar overgenomen door marketing- en betaalafhandelbedrijf Harland Clarke.

Verder wist luchtvaartconcern United Continental de aandacht op zich gericht door ophef over een Aziatische passagier die onlangs hardhandig uit een vliegtuig werd verwijderd. Op internet barstte een storm van kritiek los. Ook op sociale media in China is woedend gereageerd op de kwestie en werd United Continental als racistisch bestempeld. De topman van de maatschappij moest vervolgens door het stof gaan en het aandeel eindigde ruim 1 procent in de min.

De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,4 procent naar 53,28 dollar per vat. Brent werd 0,3 procent duurder, op 56,13 dollar per vat. De euro was 1,0606 dollar waard, tegen 1,0623 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.