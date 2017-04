Frisdrankmaker Refresco wijst overnamebod af

Refresco heeft een ongevraagd overnamebod van investeringsmaatschappij PAI van de hand gewezen. De Franse investeerder was bereid in totaal 1,4 miljard euro op tafel te leggen voor de Rotterdamse bottelaar van sappen en frisdranken. Bestuur en commissarissen zagen daarin geen basis voor gesprekken.

Persbureau Bloomberg had eerder melding gemaakt van de Franse belangstelling voor Refresco, dat sinds 2015 genoteerd is aan de beurs in Amsterdam. Het bedrijf had dinsdag bij het scheiden van de markt een marktwaarde van zo’n 1,2 miljard euro. Daar kwam woensdag rond het middaguur in korte tijd zo’n 10 procent bij.

Refresco produceerde in 2016 in totaal 6,5 miljard liter sap en frisdrank, zowel voor A-merken als huismerken. Daarmee werd een omzet behaald van zo’n 2,1 miljard euro en een nettowinst van 82 miljoen euro. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen meer dan 5500 mensen in dienst in Europa en de Verenigde Staten.

PAI is onder meer eigenaar van Roompot Vakanties. De investeringsmaatschappij stapte daar vorig jaar voor ruim een half miljard euro in. Ook Hunkemöller was enkele jaren eigendom van de vroegere investeringstak van de Franse bank BNP Paribas. Maar die keten van lingeriezaken werd begin vorig jaar doorverkocht aan de Amerikaanse investeerder Carlyle.