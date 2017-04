Nieuwe topman voor ING Nederland

ING Nederland wil Vincent van den Boogert met ingang van 1 juni aanstellen als hoogste baas. Dat meldde de bank donderdag. Van den Boogert is de opvolger van Nick Jue. Die gaat, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder, leiding gaat geven aan de Duitse tak van ING.

De overstap van Jue naar Duitsland houdt verband met de onlangs aangekondigde wisselingen van de wacht in de raad van bestuur van moederbedrijf ING. Koos Timmermans volgt daar Patrick Flynn op als financieel topman. Zijn plek aan het roer van de bankactiviteiten in de Benelux wordt overgenomen door de huidige topman van ING in Duitsland, Roland Boekhout.

Van de Boogert begon zijn loopbaan in 1995 bij ING. In zijn huidige bestuursfunctie is hij verantwoordelijk voor het klantencontact van de bank in Nederland.