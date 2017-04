‘Transportsector vindt weg omhoog terug’

Bedrijven in de transportsector laten dit jaar naar verwachting weer omzetgroei zien, na een kleine krimp vorig jaar. Dat voorziet het economisch bureau van ABN AMRO.

Volgens de economen van de bank profiteert vooral het wegvervoer van het opleven van de bouw en de toenemende verkopen van webwinkels. Daardoor is er voor vrachtwagens meer lading om te vervoeren.

Het jaar 2016 was minder positief voor de transportsector. De opbrengsten namen met circa 0,3 procent af, aldus ABN AMRO. Dit kwam vooral door de overcapaciteit aan schepen en lage tarieven in de zee- en binnenvaart. De vrachtvolumes zaten branchebreed echter wel in de lift.

Voor 2017 en 2018 wordt door ABN AMRO uitgegaan van 1,5 procent groei. Die toenames zullen vooral gedragen worden door het aantrekken van de hoeveelheid te verschepen vracht. De druk op de prijzen is waarschijnlijk nog niet voorbij.

,,Overcapaciteit blijft een probleem in de transportsector, waardoor de marges van ondernemers onder druk blijven staan”, vertelt ABN-econoom Madeline Buijs. Zij wijst erop dat bedrijven ook nog rekening moet houden met internationale onzekerheden, zoals de onderhandelingen over de brexit die recent zijn gestart.