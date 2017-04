Uber groeit flink en maakt miljarden verlies

Taxi- en technologiebedrijf Uber Technologies groeit flink, maar maakt wel miljarden dollars verlies. Dat blijkt uit een zeldzaam kijkje in de boeken dat persbureau Bloomberg bij de Amerikaanse onderneming heeft gekregen.

Wereldwijd verwerkte het bedrijf vorig jaar voor zo’n 20 miljard dollar aan taxritjes en andere boekingen, meer dan twee keer zoveel als in 2015. Dat leverde een netto-omzet op van 6,5 miljard dollar.

Tegelijkertijd werden echter ook veel investeringen gedaan en kosten gemaakt, waardoor Uber onder de streep uiteindelijk 2,8 miljard dollar tekortkwam. Dat laatste cijfer is exclusief de vorig jaar verkochte activiteiten in China. Als die ook worden meegeteld, dan zou het verlies zelfs 3,8 miljard dollar bedragen, aldus Bloomberg.

Het in 2009 opgerichte Uber wordt wel gezien als de meest waardevolle start-up ter wereld. Uber biedt met zijn apps inmiddels taxiritjes en andere diensten aan in meer dan vijfhonderd grote steden. Oud-eurocommissaris Neelie Kroes werkt ook bij het bedrijf, als voorzitter van een belangrijke adviesraad.

Uber is niet beursgenoteerd en daarmee niet verplicht om zijn resultaten te presenteren, al worden investeerders wel regelmatig bijgepraat. Dat Uber nu toch iets meer van zichzelf laat zien, komt volgens Bloomberg omdat het bedrijf zijn sterke groeipad meer onder de aandacht wil brengen, na de vele negatieve publiciteit van de laatste maanden.

Uber wordt onder meer beschuldigd van het wegmoffelen van seksueel wangedrag op de werkvloer. Daarnaast zijn in korte tijd veel hooggeplaatste bestuurders van Uber opgestapt. De onderneming is ook in Nederland niet onomstreden. Via de dienst UberPOP konden mensen tot eind 2015 ook taxiritten boeken bij particulieren, die niet over de vereiste taxivergunning beschikten. UberPOP is daarom door de rechter verboden.