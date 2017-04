Beursweek in teken van cijfers en Akzo

De beurshandel in Amsterdam staat komende week vooral in het teken van kwartaalcijfers. Daarnaast kijken beleggers uit naar de presentatie van plannen van AkzoNobel. Maandag blijven de Europese beurzen wegens Pasen gesloten. In New York wordt de handel wel gewoon op maandag hervat.

Het zwaartepunt in de stroom kwartaalcijfers bereikt het Damrak op woensdag. Beleggers krijgen dan onder meer resultaten van de hoofdfondsen ASML, Heineken, RELX, Vopak en AkzoNobel te verwerken. Op donderdag volgt bij de grote fondsen nog Unilever. Verder openen onder meer TomTom, Wereldhave en Philips Lighting de boeken.

Op woensdag presenteert Akzo ook zijn plannen voor de verzelfstandiging van zijn chemietak. Daarmee wil het aandeelhouders overtuigen van zijn aantrekkelijkheid als zelfstandig bedrijf, in plaats van als overnameprooi van PPG Industries. De maker van verf en chemicaliƫn staat onder flinke druk van aandeelhouders om op zijn minst met PPG in gesprek te gaan.

Ook de buitenlandse bedrijven doen een duit in het zakje. Met name in de Verenigde Staten komen veel bedrijven met cijfers, zoals onlinevideoplatform Netflix, bank Goldman Sachs, chipgigant Qualcomm, PPG, creditcardmaatschappij Visa en oliedienstverlener Schlumberger. In Europa staan onder meer voedingsmiddelenconcern Danone, webwinkel Zalando en mijnbouwbedrijf Rio Tinto op de rol.

De macro-economische agenda is minder vol. Maandag komen er cijfers over de groei van de Chinese economie. Vrijdag komt onderzoeksbureau Markit met zijn inkoopmanagersindexen, die een eerste blik geven op de economische groei in Europa en de VS in april. Verder staan onder meer cijfers over de Amerikaanse industrie en huizenmarkt op de planning en komt het CBS in Nederland met de meest recente stand van het consumentenvertrouwen, de werkloosheid en de investeringen.

De AEX verloor de afgelopen week, die wegens Goede Vrijdag een handelsdag minder telde, licht terrein. De belangrijkste Amsterdamse beursgraadmeter verloor 0,6 procent ten opzichte van de voorgaande week.