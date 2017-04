Kleine winsten op Wall Street

De beurzen in New York stonden maandag halverwege de handel in de plus. In tegenstelling tot de beurzen in Europa wordt op Wall Street op tweede paasdag wel gehandeld. Beleggers doen het na het lange weekend rustig aan. De geopolitieke zorgen rond Noord-Korea en Syrië van afgelopen weekend verdwenen wat naar de achtergrond.

