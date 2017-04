Weerstand bij Tata Steel tegen fusie Thyssen

De ondernemingsraad van Tata Steel Nederland blijft tegenstander van een samenwerking van het staalbedrijf met het Duitse ThyssenKrupp. De twee concerns praten momenteel op het hoogste niveau over een mogelijke fusie van de staalactiviteiten van ThyssenKrupp met de Europese divisie van Tata.

Volgens de raad gaat de mogelijke samenwerking voorbij aan de belangen van de werknemers. Ook ziet de raad ,, geen enkele positieve ontwikkeling” als het gaat om het afbouwen van overcapaciteit of het beteugelen van de import van staal uit China. Verder zullen de personele gevolgen zeer groot zijn.

De raad gaf ook aan dat het verwacht dat het samenwerkingsverband tussen de twee zal worden belast met aanzienlijke schuld en er wordt gewezen op grote cultuurverschillen. Tata Steel is het moederbedrijf van de voormalige Hoogovens in IJmuiden. Eerder bleek al dat er binnen de staaldivisie van ThyssenKrupp veel weerstand is tegen een mogelijke fusie. Daar kondigde de ondernemingsraad aan zwaar verweer te zullen bieden tegen een dergelijke stap.