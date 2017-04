Elliott blijft kritisch over opstelling Akzo

Elliott Advisors is blij dat AkzoNobel stappen neemt om meer waarde voor zijn aandeelhouders te creëren. De activistische aandeelhouder blijft echter kritisch en plaatst vraagtekens bij het functioneren van de top van het Nederlandse verf- en chemieconcern.

Het stoort Elliott vooral dat Akzo geen goed beeld heeft van wat eventuele andere opties kunnen opleveren. De belegger maakt zich er samen een groepje andere aandeelhouders al een tijd hard voor dat Akzo het gesprek aangaat met PPG Industries. Dat Amerikaanse bedrijf wil Akzo inlijven, maar het bestuur en de raad van commissarissen houden die boot vakkundig af.

Elliott dreigde eerder ook al naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam te stappen als AkzoNobel blijft weigeren om over de positie van president-commissaris Antony Burgmans een bijzondere aandeelhoudersvergadering uit te schrijven. In zijn reactie op de aankondigingen die Akzo woensdag heeft gedaan, herhaalde Elliott dat voornemen.