Auto van de zaak soms te zwaar belast

Een grote groep ondernemers kan op basis van nieuwe uitspraken van de Hoge Raad mogelijk geld terugvorderen van de Belastingdienst. De hoogste rechter oordeelde vrijdag dat in sommige gevallen jarenlang te veel btw is gerekend voor het privégebruik van auto’s van de zaak.

Het gaat om vier proefprocedures in een kwestie waarover meer dan 300.000 ondernemers bezwaar hadden gemaakt. De klagers vonden dat zij te veel btw moesten betalen omdat de fiscus in zijn berekening zou zijn uitgegaan van een aantal veronderstellingen die voor hen helemaal niet klopten. Dit betrof bijvoorbeeld de afschrijving en de verzekering van de bedrijfswagens.

De Hoge Raad is in twee van de vier zaken van mening dat de klagers een punt hebben en verwijst die gevallen terug naar het Gerechtshof. De Belastingdienst zal aan de hand van deze vier uitspraken over de andere bezwaarschriften moeten beslissen.