Documentaire over David Bowie in bioscopen

Bioscopen vertonen dinsdag 7 maart eenmalig de documentaire en concertfilm Ziggy Stardust and The Spiders from Mars van D.A. Pennebaker, over het laatste concert, in 1973, dat David Bowie gaf als Ziggy Stardust.

In onder meer Pathé-vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Rotterdam kunnen bioscoopbezoekers terecht voor de registratie van het concert dat David Bowie gaf in het Hammersmith Odeon in Londen. Het concert bevat klassiekers als Changes, Space Oddity, Time en Suffragette City.

Ook vertonen de bioscopen een dertig minuten durende documentaire over Bowie, exclusief voor de bioscoopvertoning opgenomen.