Meeste kijkers voor nieuwe Wie is de Mol

Wie is de Mol, dat zaterdagavond alweer aan zijn zeventiende seizoen begon, blijft onverminderd populair onder de tv-kijkers. Bijna 2,9 miljoen mensen stemden af op het avontuurlijke spelprogramma met bekende Nederlanders.

De AVROTROS-uitzending op NPO1 was daarmee het best bekeken programma van de zaterdag, meldt de Stichting KijkOnderzoek zondag. Tweede werd het NOS Journaal van 20.00 uur met ruim 2,6 miljoen kijkers. Een derde plek was voor de 5 kilometer van de heren op het EK schaatsen allround (bijna 1,8 miljoen belangstellenden).