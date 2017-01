Bekende Amsterdamse agente Ellie Lust krijgt eigen YouTube show

Over smaak valt niet twisten, wat de van tv bekende politieagente en Wie Is De Mol deelneemster Ellie Lust betreft. Sinds kort heeft ze haar eigen YouTube show op het kanaal In Amsterdam, eigendom van nieuwszender AT5.

In de video’s serveert een charmante ober verschillende soorten gerechten, drankjes en lekkernijen en Ellie proeft het. Of ze het ook echt lekker vindt, is de grote vraag. De serie heet dan ook ‘Ellie Lust’, en is om je vingers bij af te likken.

Zie hier de allereerste aflevering, waarin ze het drankje Fernandez met kersensmaak uitprobeert. Klik vooral op de abonneer-knop als je nieuwsgierig bent geworden naar wat Ellie Lust!