Ook The Pretenders en Wolfmother naar Bospop

Op festival Bospop, in juli in Weert, treden ook Dropkick Murphys, The Pretenders, Rodger Hodgson (van Supertramp) en Bløf op. Eerder werden al onder meer Beth Hart, Doe Maar, Anastacia, Anouk en Airbourne bevestigd.

Ook Wolfmother, de Australische band rond rockmuzikant Andrew Stockdale, staat op het podium. In totaal treden 26 bands op, verdeeld over twee podia. Er is een camping en een festivalmarkt.

De voorverkoop van het tweedaagse festival, op 8 en 9 juli, begint zaterdag. Vorig jaar kwamen er 50.000 mensen op af.