Creatieve carnavalgangers bedenken kostuums geïnspireerd op Max Verstappen

Over een aantal dagen breekt het feest los in Nederland, met name in het Zuiden. Carnaval! De meest grappige, bizarre en bovenal originele kostuums komen tevoorschijn onder de feestbeesten. Carnavalsgroep Super-Maan uit Maastricht is de dagen aan het tellen tot aan carnaval met de onthulling van hun nieuwste creatie: Team Verstappen.

Glenn, het lid van de groep die in een rolstoel zit, speelt voor Max Verstappen. Om hem heen is de racewagenconstructie nagebouwd en kan hij zo elk moment wegscheuren, met een enorm volume en gierende banden. De afgelopen jaren ging de hoofdrol tijdens carnaval ook naar Glenn. Hij kroop toen in de huid van onder meer Superman en Sneeuwwitje.

Hier zie je hoe dit feestelijke Formule 1 team vol gas geeft. Alaaf!