Jazzgitarist Larry Coryell overleden

De Amerikaanse jazzgitarist Larry Coryell is op 73-jarige leeftijd in New York overleden. Dat heeft zijn agent Kurt Nishimura dinsdag bekendgemaakt. De ‘Godfather of Fusion’ stierf zondag een natuurlijke dood in een hotelkamer in New York, na vrijdag en zaterdag nog te hebben opgetreden in The Iridium.

