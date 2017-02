Nieuwe boek Kluun doet het goed

AMSTERDAM – Het nieuwe boek DJ van bestsellerauteur Kluun doet het goed. In de Boeken Top 10 komt DJ van Raymond van der Klundert, beter bekend als Kluun, binnen op de tweede plek. Alleen Jager van Lars Kepler, dat vorige week nieuw binnenkwam op de eerste plek, verkoopt momenteel beter.

DJ, die in de Bestseller 60 vorige week nieuw binnenkwam op plek 29, is een roman waarin mensen elkaar gebruiken, geld en roem het hoogste goed zijn geworden en niets meer echt is. De vraag is echter of de vriendschap overwint.

In DJ krijgt Kluun, die het niet meezit, een gouden kans om voor de nieuwe tv-show [email protected] een reportage te maken over DJ Thor, een jeugdvriend van hem. DJ Thor woont als The Ten Million Dollar Man in Las Vegas in een wereld van privévliegtuigen, vip-rooms en designerdrugs.

Naast DJ zijn er nog twee nieuwkomers in de Top 10. De Cock en de moord op maat van Peter Römer staat deze week op de vierde plaats. Dit boek kwam vorige week ook al voor in de Bestseller 60. De Cock en de moord op maat kwam toen nieuw binnen op plek 48.

Bert Wagendorp komt daarnaast nieuw binnen op plaats negen met de roman Masser Brock. Voor dit boek is het ook de eerste week in de Bestseller 60.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Lars Kepler – Jager

2. (-) Kluun – DJ

3. (3) Astrid Holleeder – Judas. Een familiekroniek

4. (-) Peter Römer – De Cock en de moord op maat

5. (6) Pierre Jarawan – De zoon van de verhalenverteller

6. (9) Yael Adler – De huid

7. (2) Colson Whitehead – De ondergrondse spoorweg

8. (8) Elena Ferrante – De geniale vriendin

9. (-) Bert Wagendorp – Masser Brock

10. (4) Tim Hofman – Gedichten van de broer van Roos