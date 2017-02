Sexy Chippendales komen de Nederlandse winter doen smelten

Een grauwe decembermaand? In 2017 zal daar geen sprake van zijn. De schone mannen van de enige echte Amerikaanse strippergroep ‘The Chippendales’ verkiezen deze winter Nederland als hun felbegeerde prooi en zullen deze, kosten wat het kost, volledig in de watten leggen. Weerdeskundigen voorspellen een hittegolf…

Het is niet voor het eerst dat de schaars geklede mannen uit Las Vegas een bezoekje brengen aan ons koude kikkerland. The Chippendales stalen in 2014 al de show in het Beatrix Theater in Utrecht met hun tour ‘Break The Rules’. Komende december laten de charmante heren zien wat ze in huis hebben tijdens hun Best. Night. Ever. show, en zullen daarmee heel Nederland aandoen.

Verleiding in stijl

De naam ‘The Chippendales’ komt van een populaire nachtclub uit Las Vegas en de groep is al ruim 35 jaar actief in the¬†scene. Met dans, zang en theater zorgen de mannen ervoor dat de meest gevoelige snaar van het publiek geprikkeld wordt. The Chippendales staan bekend om hun fantasierijke verleidingen in stijl en zijn, hoe kan het ook anders,¬†bijzonder in trek bij de vrouwen.

Kaartjes zijn inmiddels te koop voor shows in grote steden, waaronder Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar ook in kleinere locaties zoals Alphen aan de Rijn, Rijswijk en Doetinchem. Nieuwsgierig geworden? Krijg alvast een indruk en kom erachter waartoe de heren in staat zijn: