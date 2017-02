De absolute top 10 opzwepende carnavalskrakers van 2017

De meest grappige kostuums worden uit de kast getrokken, de pilskes vloeien rijkelijk en er worden flink wat polonaises afgelegd en lekkere hitjes luidkeels meegezongen. Wat zou carnaval nou zijn zonder die heerlijk foute carnavalskrakers?

Om alvast goed in de stemming te komen, hebben wij hier voor jou de top 10 meest opzwepende carnavalskrakers van 2017 samengesteld. Ook voor liefhebbers ‘boven de rivieren’ is dit handig. Zo weten zij alvast welke knallers ze te wachten staan. Bovendien kan een beetje oefening ook geen kwaad. Zet het bier alvast koud en geniet van dit lijstje. Alaaf!

1. Veul Gère – Liever schuin erin dan recht d’r neffe

Radio-dj Giel Beelen heeft in 2016 Veul Gère met ‘Wa Trèkte Aon?!’ bovenaan zijn lijstje gezet. Niet zonder reden, want dit jaar scoort de groep alweer een hit.

2. ALAAFTERPARTY – Ligde Gij D’r Alaaf?

De allereerste uitgebrachte single van de Tilburgse groep ALAAFTERPARTY is al meteen een ongekend succes. Of je nou carnaval viert in het ’t Lampegat, Oeteldonk, Kielegat of Krabbegat, na het horen van deze knaller wil je voorlopig nog niet naar huis.

3. CV De Jassen ft. DJ Coenio – Een aanslag op onze lever

De titel van het nummer zegt eigenlijk al genoeg. Drie bier achter de kiezen, een atje voor de sfeer en je zingt dit nummer zo uit volle borst mee!

4. Bucket Boys ft. DJ Maurice – Trumpet (Grab ‘M By The Pussy)

Wie had dat gedacht: Amerikaanse president Donald Trump, die een aandeel levert in ons carnavalsfeestgedruis! Let’s make ‘America’ great again. Dit vinden wij wel de origineelste kraker tot nu toe. Actueler kan niet!

5. Roy Donders & Patty Brard – Wat Zijn Ze Lekker

Dat Brabant niet alleen bekend staat om het jaarlijkse carnavalsfeest, is na dit nummer van ons Roy en ons Patty wel duidelijk…

6. Snollebollekes – Springen Nondeju

Last van een inkakmoment? De Snollebollekes zorgen ervoor dat je binnen no time weer staat te dansen én te springen. Een andere ‘gouwe ouwe’ carnavalshit van de twee feestbeesten is Vrouwkes.

7. Stef Ekkel & René Karst – Liever Te Dik In De Kist

Geen typische carnavalskraker, maar absoluut een van de meest legendarische Nederlandse feestnummers ooit. “En weet u wat mijn dokter zei?!” Bestel maar nog een rondje, want een feestje missen, daar moeten we niet aan dénken!

8. Vieze Jack – Brandweer Jack

Vorig jaar maakte hij de Nederlandse wateren onveilig met Captain Jack, die toen bekroond werd tot de beste carnavalskraker van Brabant. In geval van nood staat de enthousiaste brandweerman Jack paraat om elk brandje te blussen. Gegarandeerd de foutste meezinger van het jaar 2017.

9. Feestteam & DJ Maurice – Shirt Uit En Zwaaien

Heb je het zó ontzettend heet in je pak, is je prachtige carnavalstenue vies geworden of doordrenkt met drank? Geen paniek! Het Feestteam en DJ Maurice hebben, geïnspireerd op de hit ‘Will Griggs On Fire’, een geniale oplossing bedacht. Gooi die handjes maar in de lucht!

10. Lamme Frans – FEEST!

We sluiten onze opzwepende top 10 af met een man die, zoals vele carnavalliefhebbers aanstaande dagen, te diep in het glaasje heeft gekeken. Op een carnaval om niet te vergeten!