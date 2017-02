Carnaval do’s en don’ts voor dummies

Carnaval is een feest apart. Kom je van boven de rivieren en ben je van plan om dit jaar het mooiste feestje van het Zuiden onveilig te maken? Lees dan zeker even dit lijstje door met alle do’s en don’ts. Alaaf!

Do’s:

Verdiep je in de stad waar je naartoe gaat. In Bergen op Zoom trekken ze bijvoorbeeld alleen maar gekke kledingstukken aan, terwijl je in Breda een kant-en-klaar kostuum draagt.

Leer Carnavalkrakers uit je hoofd. Zorg dat je ‘Seks met die kale’, ‘Zak eens lekker door’ en deze nummers mee kan zingen.

Draag oude comfortabele schoenen. Dames, hoe leuk die hakken ook onder je outfit staan; laat ze thuis. Aan het eind van de avond zijn je schoenen vies en vertrapt.

Neem een oude versleten jas mee die je overal kan ophangen. Meestal wordt er geen gebruik gemaakt van garderobes of staan er extreem lange rijen.

Leer bier drinken, de wijn is meestal niet te drinken. Tijdens Carnaval drinken zowel vrouwen als mannen bier. Een Gin Tonic of een cocktail bestellen tijdens Carnaval kan écht niet.

Don’ts: