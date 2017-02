Enorme interesse voor Vermeer verrast Louvre

Lange rijen wachtenden, een recordaantal bezoekers en teleurgestelde kunstliefhebbers die op internet geen toegangsbewijs meer kunnen reserveren, omdat alle kaartjes verkocht zijn. De belangstelling voor de expositie met werken van Johannes Vermeer in het Louvre is zo groot, dat het Parijse museum er de afgelopen dagen niet in slaagde de bezoekersstroom in goede banen te leiden.

In het Louvre zijn sinds woensdag twee exposities van Nederlandse kunst te zien voor publiek. Het gaat om ‘Vermeer en de meesters van de genreschilderkunst’ en een tentoonstelling van schilderijen uit de collectie van het Amerikaanse stel Thomas en Daphne Kaplan.

Al op de eerste dag trok de expositie met werk van Vermeer een recordaantal van 9000 bezoekers. Buiten stonden mensen soms uren in de rij tot ze naar binnen konden. Anderen dropen af, omdat ze toch geen kaartje meer konden kopen.