Witte Huis weert kritische media

CNN, The New York Times, Politico en andere media die kritisch over president Donald Trump hebben bericht, mochten vrijdag niet aanschuiven voor een persconferentie op het Witte Huis. CNN liet weten dat het samen met The New York Times bezwaar heeft gemaakt tegen de maatregel.

Van de vijf grote televisiezenders mocht alleen CNN niet opdraven voor de persconferentie. NBC, ABC, CBS en Fox News hadden wel een uitnodiging gekregen. Dat gold ook voor conservatieve nieuwsorganisaties als Breitbart News en The Washington Times. Perschef Sean Spicer zei dat hij de selectie had gemaakt.

Trump haalt geregeld uit naar kritische Amerikaanse nieuwsmedia. Vorige week twitterde de Amerikaanse president nog dat onder meer The New York Times en CNN vijanden van hem en het Amerikaanse volk zijn.