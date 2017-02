Carnaval is méér dan bier en verkleden

Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar carnaval is meer dan vijf dagen lang bier drinken en meezingen met De Deurzakkers in je felgekleurde pakje. Wat dan precies? We zochten het voor je uit.

Carnaval is van oorsprong een Rooms-Katholiek feest dat na schatting is ontstaan ergens in het jaar 1000. De datum vindt zijn huidige oorsprong in de kerkelijke kalender. Het feest valt meestal in de maand februari of maart. In één van deze maanden gingen mensen van zondag tot dinsdag zich te buiten aan lekker eten, omdat ze daarna veertig dagen gingen vasten tot Pasen. Ze deden dit ter herdenking van Jezus die veertig dagen vastte in de woestijn. Ze noemden de drie dagen feest ‘carnaval’. Dit van het Latijnse woord ‘carne vale’, wat ‘vlees vaarwel’ betekent. Deze naam is bedacht, omdat mensen tijdens het vasten geen vlees mochten eten.

Tegenwoordig zien mensen carnaval meer als een feest dat in het teken staat van bier, optochten, gezelligheid en verkleden.