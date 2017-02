Razzies voor film over Hillary Clinton

De films ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ en ‘Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party’ hebben zaterdag bij de uitreiking van de Golden Raspberry Awards de meeste prijzen in de wacht gesleept. De prijzen, ook wel Razzies genoemd, gaan naar de slechtste filmprestaties van het afgelopen jaar.

Batman v Superman kreeg onder meer Razzies voor de slechtste mannelijke bijrol (Jesse Eisenberg) en slechtste filmduo (Ben Affleck en Henry Cavill, in de rollen van Batman en Superman).

De film over Hillary Clinton kreeg de twijfelachtige eer verkozen te worden tot slechtste film van het jaar en slechtste regie.

De Razzies zijn goudkleurige beeldjes in de vorm van een framboos, een satirische tegenhanger van de Oscars. Ze worden traditiegetrouw de avond voor de prestigieuze Oscars uitgereikt. Het gala werd dit jaar voor de 37e keer gehouden. Prijswinnaars komen zelden opdagen bij de uitreiking.