De Amerikaanse acteur Bill Paxton is op 61-jarige leeftijd overleden. Dat meldden diverse Amerikaanse media zondag. Paxton is onder andere bekend van rollen in films als Titanic en Aliens.

Hij speelde ook een van de hoofdrollen in de film Twister van de Nederlandse regisseur Jan de Bont. Paxton speelde in tientallen films en televisieseries. Hij werd onder andere voor enkele rollen genomineerd voor een Golden Globe en een Emmy.