Wint Nederlandse regisseur een Oscar?

Het wordt een spannende nacht voor de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit. Hij maakt namelijk kans op een Oscar met zijn animatiefilm The Red Turtle. De uitreiking van de prestigieuze Amerikaanse filmprijzen, ook wel Academy Awards genoemd, is in de nacht van zondag op maandag rechtstreeks te zien op Net5.

De uitzending van de 89e uitreiking van de Oscars in Hollywood duurt van 02.30 tot 06.00 uur. The Red Turtle is sinds de première op het filmfestival in Cannes veel geprezen. De regisseur is bij de uitreiking aanwezig, maar rekent nergens op. ,,Ik bereid wel een speech voor natuurlijk, maar ik snap het dat de drie Amerikaanse titels die ook genomineerd zijn hoger staan in de polls”, zei hij vrijdag tegen entertainmentdienst BuzzE.

Behalve Dudok de Wit is ook actrice Hadewych Minis erbij. Ze maakt kans met de Duitse komedie Toni Erdmann, waarin ze een rol speelt, een beeldje te winnen in de categorie beste buitenlandse film.

Grootste kanshebber is de film La La Land, die veertien Oscarnominaties kreeg.