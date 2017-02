4x tips voor uitjes en een paar dagen weg om carnaval te ontvluchten

De meest foute deuntjes en opmerkelijke kledij zijn vanaf komend weekend te bewonderen in ons land, vooral onder de rivieren. Leuk, maar er zijn ook veel Nederlanders die hier niet op zitten te wachten. We zetten de vier leukste uitjes en een paar dagen weg op een rij voor als je het carnavalsgedruis wilt ontvluchten; van heerlijk tot rust komen in een vakantiepark tot het aanschouwen van dansende nijlpaarden en zwemmende olifanten.

Kijk je ogen uit bij de Harry Potter expositie

Liefhebbers van Harry Potter kunnen hun hart ophalen bij de Harry Potter expositie die tot en met 30 juni gevestigd is in Utrecht. Op de weg ernaartoe zul je mogelijk een paar carnavalsvierders tegenkomen, maar eenmaal binnen zul je alleen maar kostuums zien die op Zweinstein gedragen worden; een unieke kans om de tovenaarswereld van Harry Potter binnen te stappen.

Kom tot rust in Center Parcs

Als je dit jaar geen zin hebt in carnaval, maar je wel in een plaats woont waar dit feest uitbundig wordt gevierd, is thuisblijven geen optie. Een goed excuus dus om een paar dagen weg te boeken. Zo is vakantiepark Center Parcs een aanrader. Naast dat er bungalows te huur zijn met een sauna erin, is er in ieder park een subtropisch zwemparadijs. Leuk voor het hele gezin, maar ook romantisch als je met je geliefde eropuit gaat.

Aanschouw zwemmende olifanten in Wildlands Adventure Zoo Emmen

Inhakend op de vorige tip: als je verblijft in de vestigingen Sandur of De Huttenheugte van het bovenstaande vakantiepark kun je gratis naar Wildlands Adventure Zoo Emmen. Een leuk uitje voor kinderen, en ouders, die van avontuur houden. Je kunt er onder meer varen langs zwemmende olifanten, reizen door het gebied van dansende nijlpaarden en pinguïns en ijsberen van dichtbij bekijken.

IJssculpturen aanschouwen tijdens het IJsbeelden Festival

Kan je wel tegen een beetje koud? Laat je dan verwonderen door een unieke muziekreis van sneeuw en ijs bij het grootste winterevenement in Nederland, IJsbeelden Festival in Amsterdam. Tijdens het evenement worden de meest spectaculaire ijssculpturen met als thema ‘It´s all about Music’ getoond; echt een uitje waar je u tegen zegt.