Emma Stone wint Oscar voor beste actrice

Emma Stone heeft in de nacht van zondag op maandag de Oscar voor beste actrice gewonnen. Zij kreeg het beeldje voor haar rol in de musical La La Land, die zich in de loop van de nacht ontpopte tot grote winnaar van de uitreiking. De Oscar voor beste mannelijke hoofdrol ging naar Casey Affleck voor zijn rol in Manchester by the Sea.

Stone was voor de tweede maal genomineerd voor een Oscar; eerder maakte zij kans op een beeldje voor haar rol in de film Birdman. De musical La La Land gaat over de liefde tussen een actrice (Stone) en een jazzpianist (Ryan Gosling).

Isabelle Huppert maakte ook kans op een beeldje in deze categorie, voor haar rol in de thriller Elle van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven.

La La Land won verder de prijzen voor lied, beste muziek, beste camerawerk, beste production design en beste regie. Regisseur Damien Chazelle brak met zijn Oscar een record; hij is met 32 jaar de jongste regisseur ooit die een Oscar wint.