De leukste boeken die in maart in de boekhandel liggen

De maand maart is dé maand om jezelf een goed boek cadeau te doen. Wij hebben vijf boeken in verschillende genres op een rij gezet, die niet in je boekenkast mogen ontbreken.

Vrouwen die vreemdgaan – Wieke van Oordt

Vier hoogopgeleide vrouwen van rond de veertig jaar hebben een goede carrière én hebben zin in seks. Een probleempje: de vrouwen zijn al jaren getrouwd en moeder. Ze besluiten aan hun lust toe te geven en stellen vier regels op: niet vertellen, niet met bekenden, niet bij je partner weggaan en niet verliefd worden. Vrouwen die vreemdgaan ligt vanaf 6 maart in de boekhandels.

Did I mention I miss you – Estelle Maskame

Did I mention I miss you is alweer het derde deel van de fenomenale DIMILY-serie. In het derde deel wordt de gecompliceerde liefdesverhouding tussen stiefbroer en stiefzus Eden en Taylor vervolgd. Did I mention I miss you ligt vanaf 6 maart in de boekhandels.

Kant en het rode jurkje – Lamia Berrada-Berca

Een jonge, ongeletterde moslima van Afrikaanse afkomst belandt in een Frans dorpje waar ze de taal niet spreekt. Wanneer ze langs een kledingzaak loopt, wordt ze opslag verliefd op een rood jurkje. De jurk wekt haar verlangen om als een zelfstandige vrouw en zonder boerka door het leven te gaan. Kant en het rode jurkje ligt vanaf 14 maart in de boekhandels.

Het wereldschokkende en onweerstaanbaar lekkere verhaal van Tony’s Chocolonely – Jeroen Siebelink

Dit boek vertelt het verhaal achter de geliefde chocoladerepen van Tony’s Chocolonely. Als drie journalisten iets willen doen aan de hartverscheurende situatie van twee miljoen kinderslaven op Afrikaanse cacaoplantages, komen ze er al snel achter dat een aanklacht tegen machtige westerse chocoladeproducenten weinig zin heeft. De journalisten besluiten zélf slaafvrije chocolade te maken. Het wereldschokkende en onweerstaanbaar lekkere verhaal van Tony’s Chocolonely ligt vanaf 16 maart in de boekhandels.

Deliciously Ella Smoothies & Juices – Ella Mills

In Deliciously Ella Smoothies & Juices vind je dertig plantaardige recepten om smoothies en sapjes te bereiden. Met elk van deze drankjes heb je al snel drie tot vier porties groente of fruit te pakken. Heerlijke en gezonde recepten die makkelijk en snel te maken zijn. Smoothies & Juices ligt vanaf 28 maart in de boekhandels.