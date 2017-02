Overzicht Robert Mapplethorpe in Kunsthal

De Kunsthal in Rotterdam presenteert vanaf 22 april een groot overzicht van het werk van de Amerikaanse fotograaf Robert Mapplethorpe. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke fotografen van de vorige eeuw.

De tentoonstelling omvat ruim tweehonderd fotowerken van Mapplethorpe (1946-1989), zoals portretten, zelfportretten, naakten en stillevens. Zijn homo-erotische foto’s waren expliciet en daardoor controversieel. Mapplethorpe’s fotografie wordt vaak omschreven als onverschrokken, indringend en perfectionistisch.

Het overzicht van zijn werk is samengesteld door het Los Angeles County Museum of Art en het J. Paul Getty Museum in samenwerking met de Robert Mapplethorpe Foundation. De Rotterdamse Kunsthal is de enige Europese kunstinstelling waar het retrospectief te zien zal zijn.