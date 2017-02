Demonstraties voor Duits-Turkse journalist

In verschillende steden in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk hebben journalisten dinsdag gedemonstreerd voor de vrijlating van hun Duits-Turkse collega Deniz Yücel. De correspondent van de krant Die Welt is in Turkije vastgezet op beschuldiging van het verspreiden van terreurpropaganda en aanzetten tot geweld. Het kan jaren duren voordat het tot een proces komt en als hij schuldig wordt bevonden hangt hem 10,5 jaar gevangenis boven het hoofd.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel ontbood de Turkse ambassadeur om zijn ongenoegen over te brengen. Hij zei dat de Duits-Turkse betrekkingen ,,voor een van de grootste proeven uit de moderne tijd staan”. De zaak-Yücel maakt het werk voor iedereen die zich voor een rationele verhouding inzet ,,oneindig zwaar”, zei Gabriel.