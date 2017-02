Opluchting voor zieke Nicolette Kluijver: geen uitzaaiingen ontdekt

Bij Nicolette Kluijver werd vorige week een voorstadium van longkanker geconstateerd. Inmiddels heeft de presentatrice goed nieuws te horen gekregen: er zijn geen uitzaaiingen ontdekt.

Dat nieuws maakte haar collega en goede vriend Dennis Weening maandagavond bekend bij RTL Boulevard.

Nicolette wordt volgende week geopereerd. De onrustige cellen uit haar longen worden dan verwijderd.

De presentatrice maakte vorige week bekend dat ze haar werkzaamheden bij RTL per direct neerlegde. Dennis gaat er echter wel vanuit dat ze wel gewoon in het komende seizoen van Expeditie Robison zal schitteren. De opnames hiervoor vinden doorgaans in de zomer plaats.