Boijmans stuurt Bosch en Bruegel naar Tokio

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam gaat onder meer De marskramer van Jheronimus Bosch en De Toren van Babel van Pieter Bruegel de Oude uitlenen aan Japan. De kunstwerken zullen, met een groot aantal andere bruiklenen van Boijmans, dit voorjaar eerst te zien zijn in het Tokyo Metropolitan Art Museum. Daarna verhuizen ze nog voor een tijdje naar Osaka.

De Bosch en de Bruegel worden getoond met 36 andere schilderijen, 43 prenten en tien beelden uit de vijftiende en zestiende eeuw uit de collectie van Boijmans. Het is een tentoonstelling die het museum ook zelf heeft samengesteld om in Japan te laten zien. Boijmans gaat vanaf nu vaker hele tentoonstellingen voor musea elders in de wereld maken, maar de Japanse is de eerste. Boijmans Van Beuningen vindt mobiliteit van de eigen collectie ,,van groot belang”: elk jaar reizen al zo’n vijfhonderd collectiestukken als bruiklenen naar musea over de hele wereld.

De expositie in Tokio en Osaka komt tot stand in samenwerking met het Japanse mediaconcern Asahi Shimbun. Er worden 6500 belangstellenden per dag verwacht.