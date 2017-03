Directeur Metropolitan Museum stapt op

De directeur van het Metropolitan Museum of Art in New York, de Brit Thomas Campbell, stapt na acht jaar op als gevolg van miljoenentekorten. De positie van de 54-jarige Campbell, die 22 jaar geleden als curator bij de ‘Met’ begon, was onhoudbaar geworden, aldus The New York Times.

