‘Jet’ uit ‘Ja zuster, nee zuster’ overleden

Danseres en actrice Carla Lipp is maandag op 83-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Ze werd eind jaren zestig nationaal bekend door de rol van ‘Jet’ in de legendarische televisieserie ‘Ja zuster, nee zuster’.

Veel succes had toen ook het door haar gezongen nummer ‘De Twips’ (,,Twips twips twips; Eerst de handen op de heupen; Dan de handen op de bips”) uit deze beroemde serie van Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt. Deze twee kenden Lipp al van een musical, waardoor ze daarna ook in de razend populaire televisiereeks belandde.

Lipp stond medio jaren zestig onder meer in ‘Heerlijk duurt het langst’, een hitmusical van genoemd duo. Ze nam verder ook deel aan de Sleeswijk Revues, die vooral draaiden om Piet Muyselaar en Willy Walden (‘Snip en Snap’).

Carla Lipp was eigenlijk danseres en werkte met onder anderen Sonia Gaskell, de mede-oprichtster van Het Nationale Ballet.

In 2005 speelde Lipp nog in ‘Baantjer’.