Sonja Barend scoort in de boekwinkel

AMSTERDAM – Sonja Barend, die met haar talkshows miljoenen kijkers trok, weet nu ook als schrijfster te scoren. Haar boek Je ziet mij nooit meer terug komt deze week binnen in de Boeken Top 10 op plek twee.

Sonja liet zich over haar zeer persoonlijke memoires over haar kindertijd en jeugd interviewen door Hanneke Groenteman. Achter de bekende Nederlander die meer dan veertig jaar op televisie was, gaat een aangrijpend en voor velen onbekend oorlogsverleden schuil. De titel van het boek zijn de woorden van haar biologische vader, toen die in 1942 werd opgehaald uit haar ouderlijk huis.

Barend moet in de Top 10 alleen De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen voor zich dulden. Het nieuwste kinderboek in de succesvolle reeks van Andy Griffiths en Terry Denton komt binnen op de eerste plek.

De thriller Jager van Lars Kepler, pseudoniem van het Zweedse echtpaar Alexander Ahndoril en Alexandra Coelho Ahndoril, maakt de top 3 compleet.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1 (-) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen

2 (-) Sonja Barend – Je ziet mij nooit meer terug

3 (1) Lars Kepler – Jager

4 (2) Kluun – DJ

5 (3) Astrid Holleeder – Judas. Een familiekroniek.

6 (-) Joris Luyendijk – Kunnen we praten

7 (-) Daniel Cole – Ragdoll

8 (4) Peter Römer – De Cock en de moord op maat

9 (8) Elena Ferrante – De geniale vriendin

10 (7) Colson Whitehead – De ondergrondse spoorweg