Lowlands strikt Migos, Skepta en Kovacs

Twintig nieuwe acts zijn toegevoegd aan het programma van Lowlands. Op het driedaagse festival in Biddinghuizen staan komende editie ook Migos, Skepta , Kovacs, At The Drive In, Death Grips, First Aid Kit en Jonna Fraser. Lowlands viert dit jaar zijn 25e editie van 18 tot en met 20 augustus.

In totaal staan er zo’n 250 acts op het evenement. Eerder was al bekend dat onder anderen Mumford & Sons, The xx, Editors, alt-J, Bastille, Cypress Hill, Elbow, Flume, Iggy Pop en Moderat naar Lowlands komen.