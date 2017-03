Rutger Hauer bij project Rotterdam, I Love You

Aan het regieteam van de internationale speelfilm Rotterdam, I Love You is acteur en Hollywoodlegende Rutger Hauer toegevoegd. Ook Martin Koolhoven (Brimstone) en Joost van Ginkel (The Paradise Suite) zijn bij het team gekomen dat uiteindelijk uit elf regisseurs zal bestaan.

Dit maakten producenten Matt Jaems en Joeri Pruys zondag tijdens een persconferentie in Rotterdam bekend. De drie regisseurs voegen zich bij Atom Egoyan, Paula van der Oest, Barry Atsma, Koen Mortier en Shariff Nasr, die al eerder zijn aangekondigd. De overige drie worden later bekendgemaakt.

Rotterdam, I Love You is het nieuwe deel in de filmserie Cities of Love, waarin door een keur aan filmmakers een ode wordt gebracht aan de betreffende wereldstad. Eerdere delen waren de films Paris je t’aime (2006) en New York, I Love You (2009).

De film wordt komende zomer opgenomen en verschijnt volgend jaar in de bioscopen. Rutger Hauer regisseerde tot nu toe drie korte films.